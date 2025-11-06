SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel hätte eine Investition in APG SGA von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen APG SGA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem APG SGA-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das APG SGA-Papier an diesem Tag 174,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 57,274 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 214,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 256,59 CHF wert. Mit einer Performance von +22,57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für APG SGA eine Börsenbewertung in Höhe von 623,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at