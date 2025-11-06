APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Frühe Investition
|
06.11.2025 10:03:50
SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel hätte eine Investition in APG SGA von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem APG SGA-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das APG SGA-Papier an diesem Tag 174,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 57,274 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 214,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 256,59 CHF wert. Mit einer Performance von +22,57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für APG SGA eine Börsenbewertung in Höhe von 623,65 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu APG SGA S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu APG SGA S.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|APG SGA S.A.
|224,00
|0,00%