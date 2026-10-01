APG SGA Aktie

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WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025

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APG SGA-Investment im Blick 01.10.2026 10:03:17

SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem APG SGA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in APG SGA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die APG SGA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die APG SGA-Anteile bei 180,00 CHF. Bei einem APG SGA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,556 APG SGA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des APG SGA-Papiers auf 201,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,67 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 11,67 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von APG SGA betrug jüngst 600,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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