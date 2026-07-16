SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem APG SGA-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die APG SGA-Aktie Investoren gebracht.

Am 16.07.2021 wurden APG SGA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 233,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,292 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 854,08 CHF, da sich der Wert einer APG SGA-Aktie am 15.07.2026 auf 199,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14,59 Prozent eingebüßt.

APG SGA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 593,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at