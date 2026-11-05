APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|APG SGA-Anlage im Blick
|
05.11.2026 10:03:20
SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in APG SGA von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden APG SGA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 203,50 CHF. Bei einem APG SGA-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,140 APG SGA-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 877,15 CHF, da sich der Wert eines APG SGA-Papiers am 04.11.2026 auf 201,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 1,23 Prozent weniger wert.
Der APG SGA-Wert an der Börse wurde auf 598,38 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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