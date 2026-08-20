SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein APG SGA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem APG SGA-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die APG SGA-Aktie letztlich bei 401,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die APG SGA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,249 APG SGA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 49,75 CHF, da sich der Wert eines APG SGA-Anteils am 19.08.2026 auf 199,50 CHF belief. Mit einer Performance von -50,25 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von APG SGA belief sich zuletzt auf 599,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at