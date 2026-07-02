SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein APG SGA-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in APG SGA-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die APG SGA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das APG SGA-Papier an diesem Tag bei 239,00 CHF. Bei einem APG SGA-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,841 APG SGA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 866,11 CHF, da sich der Wert eines APG SGA-Anteils am 01.07.2026 auf 188,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 21,34 Prozent.

APG SGA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 567,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at