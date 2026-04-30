SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in APG SGA von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in APG SGA-Aktien verlieren können.

Die APG SGA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die APG SGA-Aktie 402,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,876 Anteilen. Die gehaltenen APG SGA-Anteile wären am 29.04.2026 4 440,30 CHF wert, da der Schlussstand 178,50 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 55,60 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war APG SGA zuletzt 530,55 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at