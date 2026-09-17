APG SGA Aktie

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WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025

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Investmentbeispiel 17.09.2026 10:03:26

SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in APG SGA von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren APG SGA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

APG SGA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 400,00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die APG SGA-Aktie investierten, hätten nun 2,500 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen APG SGA-Papiere wären am 16.09.2026 496,25 CHF wert, da der Schlussstand 198,50 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 50,38 Prozent.

Der Börsenwert von APG SGA belief sich jüngst auf 591,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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