SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in APG SGA von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in APG SGA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das APG SGA-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren APG SGA-Anteile 186,50 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 53,619 APG SGA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 785,52 CHF, da sich der Wert einer APG SGA-Aktie am 10.06.2026 auf 182,50 CHF belief. Mit einer Performance von -2,14 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von APG SGA bezifferte sich zuletzt auf 547,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at