APG SGA Aktie

APG SGA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025

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APG SGA-Investition 18.06.2026 10:04:37

SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in APG SGA von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in APG SGA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der APG SGA-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 237,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,422 APG SGA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.06.2026 79,32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 188,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 20,68 Prozent verkleinert.

Am Markt war APG SGA jüngst 562,45 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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