APG SGA Aktie

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WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025

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Rentable APG SGA-Anlage? 21.05.2026 10:03:40

SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte eine APG SGA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in APG SGA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

APG SGA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 223,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 44,843 APG SGA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 182,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 8 183,86 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 18,16 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von APG SGA belief sich zuletzt auf 540,74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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