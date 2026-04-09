APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Lukrativer APG SGA-Einstieg?
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09.04.2026 10:03:27
SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte eine APG SGA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
APG SGA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die APG SGA-Anteile bei 211,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die APG SGA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 47,393 APG SGA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 526,07 CHF, da sich der Wert eines APG SGA-Anteils am 08.04.2026 auf 201,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,74 Prozent eingebüßt.
Alle APG SGA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 588,61 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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