SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte eine APG SGA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in APG SGA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

APG SGA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die APG SGA-Anteile bei 211,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die APG SGA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 47,393 APG SGA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 526,07 CHF, da sich der Wert eines APG SGA-Anteils am 08.04.2026 auf 201,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,74 Prozent eingebüßt.

Alle APG SGA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 588,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at