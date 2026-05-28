SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in APG SGA von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in APG SGA-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades APG SGA-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das APG SGA-Papier letztlich bei 395,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,253 APG SGA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 45,70 CHF, da sich der Wert eines APG SGA-Papiers am 27.05.2026 auf 180,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 54,30 Prozent verkleinert.

APG SGA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 535,57 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at