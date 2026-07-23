APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Rentable APG SGA-Investition?
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23.07.2026 10:03:24
SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in APG SGA von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden APG SGA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren APG SGA-Anteile 418,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 23,923 APG SGA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (197,50 CHF), wäre das Investment nun 4 724,88 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 52,75 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von APG SGA belief sich jüngst auf 600,13 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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