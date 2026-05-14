SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in APG SGA von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in APG SGA-Aktien verlieren können.

Die APG SGA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 185,50 CHF. Bei einem APG SGA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,391 APG SGA-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen APG SGA-Aktien wären am 13.05.2026 964,96 CHF wert, da der Schlussstand 179,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 3,50 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von APG SGA belief sich zuletzt auf 536,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at