SPI-Titel Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Arbonia-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Arbonia-Aktie bei 7,23 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Arbonia-Aktie investiert, befänden sich nun 13,825 Arbonia-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 72,72 CHF, da sich der Wert eines Arbonia-Anteils am 30.12.2025 auf 5,26 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,28 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Arbonia belief sich jüngst auf 365,38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
