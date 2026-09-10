Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Ascom-Anlage unter der Lupe
|
10.09.2026 10:03:55
SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ascom-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Ascom-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Ascom-Aktie an diesem Tag 4,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2 503,129 Ascom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.09.2026 13 892,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,55 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,92 Prozent gesteigert.
Ascom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 190,40 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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