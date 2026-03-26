Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Ascom-Investition im Blick
|
26.03.2026 10:03:29
SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ascom von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Ascom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,55 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Ascom-Aktie investierten, hätten nun 2 816,901 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.03.2026 13 985,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,97 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 39,86 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Ascom eine Börsenbewertung in Höhe von 169,52 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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