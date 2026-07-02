Ascom Aktie

Ascom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

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Performance unter der Lupe 02.07.2026 10:03:41

SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ascom von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Ascom-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Ascom-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Ascom-Papiers betrug an diesem Tag 15,44 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ascom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 64,767 Ascom-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ascom-Aktie auf 5,97 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 386,66 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 61,33 Prozent gleich.

Ascom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 199,10 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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