Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Lukratives Ascom-Investment?
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30.07.2026 10:03:24
SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ascom von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Ascom-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Ascom-Anteile bei 15,54 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ascom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 643,501 Ascom-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 339,77 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Papiers am 29.07.2026 auf 5,19 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 66,60 Prozent vermindert.
Ascom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 179,56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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