Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Frühe Investition
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13.08.2026 10:03:44
SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ascom von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ascom-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Ascom-Aktie an diesem Tag 4,41 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 227,015 Ascom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ascom-Papiers auf 5,51 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 250,85 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,09 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Ascom betrug jüngst 191,20 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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