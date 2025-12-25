SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ascom von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurde das Ascom-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Ascom-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Ascom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 641,026 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 3,64 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 333,33 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 76,67 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ascom eine Marktkapitalisierung von 131,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at