SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ascom von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ascom-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Ascom-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,28 CHF. Bei einem Ascom-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 75,301 Ascom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 269,58 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Anteils am 14.01.2026 auf 3,58 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 73,04 Prozent verkleinert.

Ascom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 130,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at