Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Rentable Ascom-Investition?
|
15.01.2026 10:03:27
SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ascom von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Ascom-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,28 CHF. Bei einem Ascom-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 75,301 Ascom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 269,58 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Anteils am 14.01.2026 auf 3,58 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 73,04 Prozent verkleinert.
Ascom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 130,33 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ascom
|
15.01.26
|Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
15.01.26