SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ascom-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Ascom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Ascom-Aktie bei 16,05 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,231 Ascom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.05.2026 33,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,35 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 66,67 Prozent verkleinert.

Ascom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 183,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at