SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Ascom-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Ascom-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ascom-Anteile bei 17,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 588,235 Ascom-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 529,41 CHF, da sich der Wert einer Ascom-Aktie am 15.04.2026 auf 6,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64,71 Prozent verringert.

Ascom wurde am Markt mit 195,06 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at