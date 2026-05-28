SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ascom-Einstiegs gewesen.

Am 28.05.2023 wurden Ascom-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Ascom-Papier letztlich bei 9,41 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Ascom-Aktie investiert hat, hat nun 1 062,699 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.05.2026 auf 5,89 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 259,30 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 37,41 Prozent.

Ascom wurde am Markt mit 204,12 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at