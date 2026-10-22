Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Profitable Ascom-Investition?
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22.10.2026 10:03:22
SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 22.10.2021 wurde das Ascom-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Ascom-Papiers betrug an diesem Tag 14,66 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Ascom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 682,128 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 21.10.2026 4 065,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,96 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59,35 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Ascom eine Marktkapitalisierung von 197,71 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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