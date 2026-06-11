Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Frühe Investition
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11.06.2026 10:03:36
SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ascom-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 16,30 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Ascom-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,350 Ascom-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 387,73 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Papiers am 10.06.2026 auf 6,32 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 61,23 Prozent vermindert.
Alle Ascom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 220,85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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