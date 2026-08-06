SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ascom-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ascom-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Ascom-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,30 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ascom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,135 Ascom-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 35,58 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Papiers am 05.08.2026 auf 5,80 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 64,42 Prozent.

Ascom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 191,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at