SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Ascom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 05.02.2023 wurde die Ascom-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 8,69 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Ascom-Aktie investiert hat, hat nun 115,075 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.02.2026 609,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,30 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39,01 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Ascom einen Börsenwert von 188,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at