Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Lohnende Ascom-Anlage?
|
27.08.2026 10:03:21
SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ascom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Ascom-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,72 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 6,793 Ascom-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.08.2026 36,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,44 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -63,04 Prozent.
Jüngst verzeichnete Ascom eine Marktkapitalisierung von 183,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ascom
|
27.08.26
|SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ascom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.08.26
|Börse Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
20.08.26
|SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.08.26
|SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ascom von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.08.26
|SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
04.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel: SPI legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse Zürich: Börsianer lassen SPI steigen (finanzen.at)
Analysen zu Ascom
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ascom
|5,60
|0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.