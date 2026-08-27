SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ascom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ascom-Investment gewesen.

Die Ascom-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,72 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 6,793 Ascom-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.08.2026 36,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,44 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -63,04 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ascom eine Marktkapitalisierung von 183,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at