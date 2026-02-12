Ascom Aktie

Ascom-Anlage 12.02.2026 10:03:36

SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ascom von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Ascom eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Ascom-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,16 CHF. Bei einem Ascom-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 659,631 Ascom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ascom-Papiers auf 5,13 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 383,91 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 66,16 Prozent eingebüßt.

Ascom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 186,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

