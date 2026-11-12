Ascom Aktie

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WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

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Ascom-Investment im Blick 12.11.2026 10:03:23

SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ascom von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ascom-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Ascom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ascom-Papier bei 9,41 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ascom-Aktie investiert, befänden sich nun 1 062,699 Ascom-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ascom-Papiers auf 5,65 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 004,25 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39,96 Prozent eingebüßt.

Ascom wurde am Markt mit 174,32 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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