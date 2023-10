SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Ascom von vor 3 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Ascom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden Ascom-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Ascom-Aktie bei 12,32 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 81,169 Ascom-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.10.2023 auf 10,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 816,56 CHF wert. Mit einer Performance von -18,34 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Ascom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 363,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at