SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in ASMALLWORLD gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ASMALLWORLD-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das ASMALLWORLD-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1,95 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 512,821 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2023 auf 1,64 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 841,03 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 15,90 Prozent.

ASMALLWORLD wurde am Markt mit 19,21 Mio. CHF bewertet. Die ASMALLWORLD-Aktie wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des ASMALLWORLD-Papiers lag beim Börsengang bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

