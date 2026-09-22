SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit ASMALLWORLD-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die ASMALLWORLD-Aktie an diesem Tag 1,50 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6 666,667 ASMALLWORLD-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ASMALLWORLD-Papiers auf 0,64 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 266,67 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 57,33 Prozent eingebüßt.

ASMALLWORLD erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,46 Mio. CHF. Die Erstnotiz des ASMALLWORLD-Papiers fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der ASMALLWORLD-Aktie belief sich damals auf 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at