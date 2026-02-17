SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren gekostet

Das ASMALLWORLD-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ASMALLWORLD-Papier bei 3,42 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ASMALLWORLD-Aktie investiert, befänden sich nun 292,398 ASMALLWORLD-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.02.2026 auf 0,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 204,68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79,53 Prozent verringert.

Alle ASMALLWORLD-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,75 Mio. CHF. Das Börsendebüt der ASMALLWORLD-Aktie fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das ASMALLWORLD-Papier bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at