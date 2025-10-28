ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|ASMALLWORLD-Performance
|
28.10.2025 10:03:43
SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASMALLWORLD-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden ASMALLWORLD-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren ASMALLWORLD-Anteile an diesem Tag 1,48 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 675,676 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 560,81 CHF, da sich der Wert eines ASMALLWORLD-Anteils am 27.10.2025 auf 0,83 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 43,92 Prozent.
Der Börsenwert von ASMALLWORLD belief sich zuletzt auf 11,99 Mio. CHF. Am 20.03.2018 wagte die ASMALLWORLD-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des ASMALLWORLD-Anteils belief sich damals auf 12,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
