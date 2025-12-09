ASMALLWORLD Aktie

WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129

Hochrechnung 09.12.2025 10:03:51

SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASMALLWORLD-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in ASMALLWORLD-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das ASMALLWORLD-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,46 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investierten, hätten nun 684,932 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 472,60 CHF, da sich der Wert eines ASMALLWORLD-Anteils am 08.12.2025 auf 0,69 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 52,74 Prozent.

Der Börsenwert von ASMALLWORLD belief sich jüngst auf 9,40 Mio. CHF. Der erste Handelstag der ASMALLWORLD-Anteile an der Börse SWX war der 20.03.2018. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer ASMALLWORLD-Aktie auf 12,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

