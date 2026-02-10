ASMALLWORLD Aktie

ASMALLWORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129

ASMALLWORLD-Anlage 10.02.2026 10:04:07

SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in ASMALLWORLD eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das ASMALLWORLD-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,24 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44,643 ASMALLWORLD-Aktien im Depot. Die gehaltenen ASMALLWORLD-Papiere wären am 09.02.2026 30,13 CHF wert, da der Schlussstand 0,68 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 30,13 CHF, was einer negativen Performance von 69,87 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von ASMALLWORLD belief sich jüngst auf 10,48 Mio. CHF. Am 20.03.2018 wurden ASMALLWORLD-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ein ASMALLWORLD-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

