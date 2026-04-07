SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in ASMALLWORLD-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das ASMALLWORLD-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ASMALLWORLD-Aktie 1,90 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5 263,158 ASMALLWORLD-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.04.2026 3 236,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,62 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67,63 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von ASMALLWORLD belief sich zuletzt auf 8,90 Mio. CHF. Der erste Handelstag der ASMALLWORLD-Anteile an der Börse SWX war der 20.03.2018. Den ersten Handelstag begann das ASMALLWORLD-Papier bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at