ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|Langfristige Performance
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07.07.2026 10:03:50
SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ASMALLWORLD-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,18 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das ASMALLWORLD-Papier investiert hätte, hätte er nun 31,447 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.07.2026 19,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,63 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 80,19 Prozent verringert.
Der Börsenwert von ASMALLWORLD belief sich zuletzt auf 8,90 Mio. CHF. Die Erstnotiz des ASMALLWORLD-Papiers fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der ASMALLWORLD-Aktie belief sich damals auf 12,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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