SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte ein ASMALLWORLD-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in ASMALLWORLD-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem ASMALLWORLD-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investierten, hätten nun 2 857,143 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 0,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 714,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 82,86 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte ASMALLWORLD einen Börsenwert von 9,11 Mio. CHF. ASMALLWORLD-Papiere wurden am 20.03.2018 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann das ASMALLWORLD-Papier bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at