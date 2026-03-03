SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte ein ASMALLWORLD-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ASMALLWORLD gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit ASMALLWORLD-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,25 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hat, hat nun 80,000 Anteile im Depot. Die gehaltenen ASMALLWORLD-Aktien wären am 02.03.2026 48,00 CHF wert, da der Schlussstand 0,60 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 52,00 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von ASMALLWORLD belief sich jüngst auf 8,67 Mio. CHF. ASMALLWORLD-Papiere wurden am 20.03.2018 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines ASMALLWORLD-Anteils lag damals bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at