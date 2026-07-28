SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ASMALLWORLD-Aktie Investoren gebracht.

Die ASMALLWORLD-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die ASMALLWORLD-Aktie an diesem Tag bei 1,92 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 52,083 Anteilen. Die gehaltenen ASMALLWORLD-Aktien wären am 27.07.2026 32,55 CHF wert, da der Schlussstand 0,63 CHF betrug. Damit wäre die Investition 67,45 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von ASMALLWORLD belief sich jüngst auf 8,90 Mio. CHF. Am 20.03.2018 wurden ASMALLWORLD-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des ASMALLWORLD-Papiers belief sich damals auf 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at