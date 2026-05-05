SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren eingebracht

Am 05.05.2023 wurde das ASMALLWORLD-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,90 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investierten, hätten nun 52,632 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.05.2026 auf 0,62 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32,63 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67,37 Prozent verringert.

ASMALLWORLD erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,96 Mio. CHF. Die Erstnotiz der ASMALLWORLD-Aktie fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer ASMALLWORLD-Aktie auf 12,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at