ASMALLWORLD Aktie

ASMALLWORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative ASMALLWORLD-Investition? 10.03.2026 10:03:35

SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine ASMALLWORLD-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ASMALLWORLD-Aktien verlieren können.

Das ASMALLWORLD-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ASMALLWORLD-Anteile betrug an diesem Tag 2,18 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hat, hat nun 458,716 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.03.2026 auf 0,61 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 277,52 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 277,52 CHF entspricht einer negativen Performance von 72,25 Prozent.

Am Markt war ASMALLWORLD jüngst 8,74 Mio. CHF wert. Am 20.03.2018 fand der erste Handelstag der ASMALLWORLD-Aktie an der Börse SWX statt. Das ASMALLWORLD-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ASMALLWORLD AG

mehr Nachrichten