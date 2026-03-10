ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|Lukrative ASMALLWORLD-Investition?
|
10.03.2026 10:03:35
SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine ASMALLWORLD-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das ASMALLWORLD-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ASMALLWORLD-Anteile betrug an diesem Tag 2,18 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hat, hat nun 458,716 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.03.2026 auf 0,61 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 277,52 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 277,52 CHF entspricht einer negativen Performance von 72,25 Prozent.
Am Markt war ASMALLWORLD jüngst 8,74 Mio. CHF wert. Am 20.03.2018 fand der erste Handelstag der ASMALLWORLD-Aktie an der Börse SWX statt. Das ASMALLWORLD-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
