ASMALLWORLD Aktie

ASMALLWORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129

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ASMALLWORLD-Investmentbeispiel 02.06.2026 10:04:20

SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine ASMALLWORLD-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen ASMALLWORLD-Investment gewesen.

Das ASMALLWORLD-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,89 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 529,101 ASMALLWORLD-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 341,27 CHF, da sich der Wert einer ASMALLWORLD-Aktie am 01.06.2026 auf 0,65 CHF belief. Mit einer Performance von -65,87 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war ASMALLWORLD zuletzt 8,68 Mio. CHF wert. Das ASMALLWORLD-IPO fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines ASMALLWORLD-Anteils lag damals bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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