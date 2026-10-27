ASMALLWORLD Aktie

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WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129

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Frühes Investment 27.10.2026 10:03:29

SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine ASMALLWORLD-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in ASMALLWORLD-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden ASMALLWORLD-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das ASMALLWORLD-Papier an diesem Tag bei 2,91 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 343,643 ASMALLWORLD-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 470,79 CHF, da sich der Wert eines ASMALLWORLD-Papiers am 26.10.2026 auf 1,37 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,92 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte ASMALLWORLD einen Börsenwert von 19,81 Mio. CHF. Die ASMALLWORLD-Aktie ging am 20.03.2018 an die Börse SWX. Der Erstkurs des ASMALLWORLD-Papiers lag beim Börsengang bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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