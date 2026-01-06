SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine ASMALLWORLD-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ASMALLWORLD-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die ASMALLWORLD-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ASMALLWORLD-Anteile bei 1,38 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hat, hat nun 724,638 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2026 auf 0,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 507,25 CHF wert. Mit einer Performance von -49,28 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

ASMALLWORLD erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,99 Mio. CHF. ASMALLWORLD-Anteile wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der ASMALLWORLD-Anteilsschein bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at