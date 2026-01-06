ASMALLWORLD Aktie

ASMALLWORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables ASMALLWORLD-Investment? 06.01.2026 10:03:44

SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine ASMALLWORLD-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ASMALLWORLD-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die ASMALLWORLD-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ASMALLWORLD-Anteile bei 1,38 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hat, hat nun 724,638 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2026 auf 0,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 507,25 CHF wert. Mit einer Performance von -49,28 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

ASMALLWORLD erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,99 Mio. CHF. ASMALLWORLD-Anteile wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der ASMALLWORLD-Anteilsschein bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ASMALLWORLD AGmehr Nachrichten

Analysen zu ASMALLWORLD AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,73 11,54% ASMALLWORLD AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen